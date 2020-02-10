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Minik Yusuf’a sevindiren ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'nda ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan Öcak Ailesi'nin doğuştan yürüyemeyen en küçük ferdi olan Ali Yusuf'a tekerlekli araba ve oyuncaklar alarak yüzünü güldürdü.

Minik Yusuf'a sevindiren ziyaret

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:38


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Samet Elden ve Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nihat Kocabay  ile birlikte Dilovası’nda ikamet eden Ali Yusuf Ocak’ı ziyaret ederek minik Yusuf’u sevindirdiler.

ŞAYİR, MİNİK YUSUF’U SEVİNDİRDİ

Doğuştan engelli olan ve yürüyemeyen minik Yusuf’a tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler veren Başkan Şayir, minik Yusuf’u ve ailesini sevindirirken, Ali Yusuf'un mutluluğu görülmeye değerdi. Ocak ailesi Başkan Şayir’in ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk yaşarken, minik çocuklarına gösterdiği ilgi alaka ve getirdiği hediyeler içinde çok teşekkür etiler.

YÜZÜ HEP BÖYLE GÜLSÜN

Başkan Şayir ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Yürüyemeyen Ali Yusuf Öcak evladımızı ziyaret ederek mutluluğuna ortak olduk. Yusuf’un mutluluğu hepimizin mutluluğudur.  ‪Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engeller paylaşıldıkça, yaşama sevincini daha mutlu kılıyor. Dilovası Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık ve onların hayata bağlanması için de çalışmalarımız devam edecektir. Minik Yusuf’un gözlerinde ki ışıltı, yüzündeki gülücük her şeye değer. Yüzü hep böyle gülsün inşallah” dedi.


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