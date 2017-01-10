Minikler Hayvan Sevgisini Öğreniyor!

Her hafta farklı bir etkinliğin düzenlediği Anaokulu Üniversitesi’nin minik öğrencileri güne, ''Sağlıklı Yaşam Parkuru'' ile başladı. Parkuru tamamlayan minikler daha sonra ''Yumurta Kafalar'' etkinliğinde hobi ve hayvanları seviyorum konuları işledi. Miniklere hayvanları sevmenin ne kadar önemli olduğu, eğlenceli oyunlarla anlatıldı. Minikler günü İngilizce dersiyle tamamladı. Minikler derste meyvelerin İngilizce isimlerini kendi oluşturdukları meyve sepetleriyle öğrendi.













