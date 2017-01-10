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Minikler Hayvan Sevgisini Öğreniyor!

Gebze Belediyesi Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde kurulan Anaokulu Üniversitesi’nde miniklerin eğlenceli eğitimleri sürüyor.

Minikler Hayvan Sevgisini Öğreniyor!

10 Ocak 2017 Salı 12:12

Her hafta farklı bir etkinliğin düzenlediği Anaokulu Üniversitesi’nin minik öğrencileri güne, ''Sağlıklı Yaşam Parkuru'' ile başladı. Parkuru tamamlayan minikler daha sonra ''Yumurta Kafalar'' etkinliğinde hobi ve hayvanları seviyorum konuları işledi. Miniklere hayvanları sevmenin ne kadar önemli olduğu, eğlenceli oyunlarla anlatıldı. Minikler günü İngilizce dersiyle tamamladı. Minikler derste meyvelerin İngilizce isimlerini kendi oluşturdukları meyve sepetleriyle öğrendi.






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