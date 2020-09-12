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Miniklerden maske farkındalığı

Karamürsel'de ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske farkındalığı oluşturmak amacıyla afiş hazırladı.

Miniklerden maske farkındalığı

12 Eylül 2020 Cumartesi 11:37

Amiral Karamürsel İlkokulu Müdürü Arif Ayyıldız, yaptığı açıklamada, öğretmen Ülkü Bilem'in koordinatörlüğünde ve tüm okul öğretmenlerinin desteğiyle proje geliştirdiklerini söyledi.İlçede Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasını engelleyerek, normal yaşantılarına dönebilmek ve okulları açabilmek için "Maskemizi Takalım, Okulları Açalım" projesini geliştirdiklerini belirten Ayyıldız, "Amiral Karamürsel İlkokulu öğrencileri, maske kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla afiş, resim, sloganları tasarlayarak ilçedeki kafe, restoran ve iş yerlerinin camlarına yapıştırdılar." dedi. Öğrencilerin çizimlerini gerçekleştirdiği afişlerde, "Sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım, kurallara uyalım. Artık okuluma gitmek istiyorum, lütfen maskeni çıkarma. Kurallara uyalım, okulları açalım." şeklinde mesajlar yer alıyor.



AA
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