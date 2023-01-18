banner877
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Miniklerin pazar heyecanı

Çayırova Belediyesi çocuk kulübü öğrencileri “okul her yerde’’ etkinliği kapsamında kapalı semt pazarı gezdi. Öğretmenleri eşliğinde pazarı dolaşan minikler bir yandan meyve ve sebzeleri öğrenirken diğer yandan iletişim becerilerini güçlendirdi.

Miniklerin pazar heyecanı

18 Ocak 2023 Çarşamba 21:41


Çayırova Belediyesi çocuk kulüpleri, miniklere hayatın içinden etkinlikler sunmaya devam ediyor. Okul her yerde etkinliği kapsamında yapılan gezide minikler ilk kez pazar alışverişi yapmanın heyecanını yaşadı. Okulun sadece dört duvardan ibaret olmadığını hayatın içinden örneklerle öğreten uzman eğitimciler öğrencilerine tatlı bir sürpriz yaptı. Minikler pazarda meyve ve sebzelerin isimlerini öğrenirken hayatlarında ilk kez pazar alışverişi gerçekleştirdi.  Esnaflarla iletişim kuran minikler pazar esnafının ikramı üzerine tezgâhlardaki ürünlerin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Keyifli etkinliğin tadını çıkaran miniklere eğitimin sadece teorik değil pratik yönünün de olduğu bilinci aşılandı. Okul her yerde etkinliği ile meyve ve sebzeleri eğlenerek öğrenen minikler hafızalarında yer edinecek anılarla sınıflarına döndü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırovaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda ağaçlara form ve bakım çalışmaları yapılıyor Dilovası’nda ağaçlara form ve bakım çalışmaları...
Kazada hayatını kaybeden fabrika üretim müdürü, son yolculuğuna uğurlandı Kazada hayatını kaybeden fabrika üretim müdürü,...
Polisten uyuşturucu tacirlerine operasyon Polisten uyuşturucu tacirlerine operasyon
Kızını öldürüp video çeken damadından şikayetçi olmadı Kızını öldürüp video çeken damadından şikayetçi...
Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı: 1 yaralı Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı:...
GÖLMEK kursiyerlerine e-ticaret eğitimi GÖLMEK kursiyerlerine e-ticaret eğitimi
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Dilovası’nda ağaçlara form ve bakım çalışmaları...
Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattığı ağaç budama çalışmalarına...

Haberi Oku