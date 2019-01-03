Modern Mezbaha Örnek Olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için yeni mezbaha binası inşa ediyor. İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiindeki mevcutta hizmet veren kesimhanenin yanında yapılan yeni dev mezbaha binasında son çalışmalar yapılıyor. Tamamlanması için gün sayılan yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran bir kesimhane olacak. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak yeni mezbahada son teknolojik teçhizatlar ile aynı anda daha fazla kesim yapılabilecek.



YAPI İÇİ ÇALIŞMALARI



Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalara hizmet üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda yapımı devam eden yeni modern hizmet binasında asma tavan çalışmalarına başlandı. Binanın panel asma tavan imalatları devam ederken idari bölümün seramik çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Asma tavan çelik çalışmalarına da hızla devam eden ekipler ayrıca padok dolgusunu da yapıyor. Saha beton çalışmalarını da sürdüren ekipler, mekanik ve arıtma betonarme imalatlarına başladı. İdari bölümün yer alacağı alanda şekillenmeye başladı.



SOĞUK HAVA DEPOLARI

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen eski mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip bulunuyor. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alacak. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı yer alacak. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları yapılacak.



İKİ KATLI OLACAK

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Yapı iki kat şeklinde inşa edildi. Beton prefabrik yöntemi ile yapılan mezbahanın çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide uygulandı. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanıyor.