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Moral Ziyareti!

Darıca Kent Konseyi üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde meydana gelen terör olaylarından dolayı taziyelerini iletip, görevlerinde başarılar dilediler.

Moral Ziyareti!

28 Aralık 2016 Çarşamba 12:28

Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız ve yöneticilerin katıldığı ziyarette, Başkan Sönmezyıldız, son dönemlerde artan terör olayları karşısında hem halkın hem de siyasi partilerin teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini ifade ederek, "İstanbul'da ve Kayseri’de yaşanan bombalı saldırlar her ne kadar acılarımızı artırsa da milletimizi bölemiyor aksine bu tür saldırılar sonucunda halkımız birbirine daha da kenetleniyor. Devletimiz, milletimiz ve siyasi partilerimiz terör karşısında dik bir duruş sergiliyor Devletimiz ve milletimiz el ele terör belasının üstesinden gelecektir. Bizlerde güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Rabbim güvenlik güçlerimizi korusun.” diyerek düşüncelerini ifade etti.

HALKIN BÜYÜK DESTEĞİ

Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ise, polisin halkın mal ve can güvenliği için gece gündüz fedakarca çalıştığını ifade ederek, özellikle son dönemlerde halkın büyük desteğini görmenin kendilerine büyük moral verdiğini söyledi.

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