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Muhtarlardan Karaosmanoğlu'na ziyaret

Dilovası ilçesindeki muhtarlar Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Muhtarlardan Karaosmanoğlu'na ziyaret

30 Ekim 2018 Salı 12:33


 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası İlçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi.  Muhtarlar, vatandaşlardan ve tespit ettikleri yeni ihtiyaçları dile getirdiler. Görüşmede ulaşım projelerinden bahseden Gebze OSB -Darıca Sahil Hattı’nda uygulanacak proje hariç kent genelinde ihalesi yapılan ve başlayan 55 projenin toplamı 560 Milyon değerinde olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Dilovası Batı kavşağımızın yapımı da bu kapsamda devam etmektedir. Proje fiziki gerçekleşme oranı olarak yüzde elli seviyesini geçmiştir. Yaklaşık 16 Milyonluk bu yatırım Dilovası ilçemizin giriş ve çıkışlarına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

“Kocaeli'nin Türkiye’nin göz bebeği olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "muhtarlıklar, demokrasinin en küçük hücresidir hatırlatması da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Her mahallenin kendine has bir dokusu vardır. Bütün hizmetlerimizde muhtarlarımızın da imzası var. Birebir görüştüğümüz, muhtarlar aracılığıyla görüştüğümüz mahalle sakinlerinin işlerimizde imzası var” ifadelerini kullandı.

Kocaeli genelinde yaptığımız işlerde muhtarlardan aldığımız talepler ve yönlendirmelerin büyük önem kazandığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hizmetlerimizi sizlerin talepleri ve yönlendirmeleri belirliyor. Altyapıda, sosyal hizmetlerde, çevre yatırımlarında, fen işlerinde bütün işlerimizde sizinle birlikte çalışıyoruz. En ücra sokaklarımızın alt yapısını yenilediysek, çamurdan, tozdan, topraktan kurtarıp asfalta kavuşturduysak; bu muhtarlarımız sayesindedir. Size kulak vermeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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