Muhtarlıkların ihtiyaçları karşılanıyor

Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Başiskele Aydınkent ve Döngel Muhtarlık binalarının iç cepheleri ve kapıları boyandı. Muhtarlıkların tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur fayans gibi ihtiyaçları karşılandı.
KIRSALA HER ALANDA DESTEK
Öte yandan köy yollarının bakım ve onarımını gerçekleştiren, köy fırınları yapan, tarım ve hayvancılık alanlarında hem hibe hem de teknik destek sunan Büyükşehir, talep doğrultusunda ortak alanlar için malzeme desteği de sunuyor.