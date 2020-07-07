Muhtarlıkların ihtiyaçları karşılanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köylere verdiği desteğini sürdürüyor. Kentte sunduğu tüm imkânları köylere de sunma çabasında olan Büyükşehir, gelen talepler doğrultusunda kırsalın ihtiyacını gideriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne gelen talepler ile ihtiyaçlar belirlenerek hizmet veriliyor.

Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Başiskele Aydınkent ve Döngel Muhtarlık binalarının iç cepheleri ve kapıları boyandı. Muhtarlıkların tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur fayans gibi ihtiyaçları karşılandı.

KIRSALA HER ALANDA DESTEK

Öte yandan köy yollarının bakım ve onarımını gerçekleştiren, köy fırınları yapan, tarım ve hayvancılık alanlarında hem hibe hem de teknik destek sunan Büyükşehir, talep doğrultusunda ortak alanlar için malzeme desteği de sunuyor.