Muhteşem sünnet şöleni

Çayırova Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni gerçekleşti. Belediyenin organizasyonu ile düzenlenen sünnet şöleni Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden konvoy ile başladı.

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sünnet olan çocuklarla birlikte üstü açık otobüsle Fatih Caddesi’nden vatandaşları selamlayarak programın yapıldığı alana geldi. Çayırovalıların büyük ilgi gösterdiği sünnet şöleninde Kaymakam Hasan Gözen ile Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Çiftçi’den emeği geçenlere teşekkür

Programda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Güzel organizasyonda emeği geçen Anadolu Sağlık Merkezine, Özel Çayırova Derman Tıp Merkezine, belediye çalışanlarımıza ve anne ve babalara çok çok teşekkür ediyorum. Anne ve babaların evlatları için hayatında çok önemli dönemler vardır. Çocukların doğumu, okula başladıkları, bitirdikleri ve evlendikleri gün çok önemlidir. Bugün özellikle bizim örf ve adetlerimize yerleşmiş bir inancımızın gereğini yerine getiriyoruz. Bu güzel ortamda yavrularımızın hayata çok önemli bir nokta olarak başladıkları bir günü yaşıyoruz. Rabbim yine bugün olduğu gibi mürüvvetlerini de görmeyi hepinize nasip etsin. ”dedi

Canla başla çalışıyoruz

Göreve geldikleri üç aydan bu yana canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, “Biz önümüzdeki 5 yılın programını yoğunluk olarak çocuklarımıza ayırmak istedik. Çocuklarımızın kişisel ve geleceğe dair daha da sağlam hedefleri olabilmesi ve yavrularımızın her alanda yetişmesi için çalışıyoruz. Buna yönelik programlarımızı oluşturduk. Bilgi evlerimiz ve çocuk kulüplerimiz haftada birkaç gün hizmet veriyordu. Artık haftanın beş günü hizmet verecek. Bilgi evlerimizde çocuklarımızın yaz boyunca eğlenerek öğrenebilmelerinin zeminini oluşturduk. Gün içerisinde Kuran-ı Kerim, resim, robotik kodlama, müzik, spor gibi aktivitelerle çocuklarımızın güzel bir yaz geçirmeleri için ortam hazırladık. Çocuklarımızın gelecekte daha güzel noktalara ulaşabilmeleri, vatanına, milletine, annesine ve babasına hayırlı evlat olabilmeleri için çalışıyoruz. Hepimizin başka bir hedefimiz yok. Bizler inşallah yavrularımızın mesleki alanda ve hayata dair neyi hedefliyorsa elde etmeleri için belediye olarak sürekli yanında olacağız. ”şeklinde konuştu.

Sünnet şölenine destek veren Anadolu Sağlık Vakfı ile Özel Çayırova Derman Tıp Merkezi yetkililerine Kaymakam Hasan Gözen ile Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi plaket taktim ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bilgi evlerinde eğitim gören çocuklardan oluşan folklor ekibi ile Hacivat-Karagöz gösterinin renk kattığı sünnet şöleninde çocuklar neşeli ve eğlenceli saatler geçirdi. Vatandaşlara pilav, et ve ayran ikramının yapıldığı sünnet programı büyük ilgi gördü.