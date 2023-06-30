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Mutlu Şehir Kocaeli’nin Mutlu Çocukları

Büyükşehir, Kurban Bayramı’nda İzmit Kent Meydanı ile ilçelerdeki diğer kent meydanlarında gerçekleştirdiği şenlikler ile çocuklara çifte bayram yaşatıyor

Mutlu Şehir Kocaeli'nin Mutlu Çocukları

30 Haziran 2023 Cuma 14:01


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban Bayramı’nda çocuklara yönelik düzenlediği “Bayram Şenliği’nde” keyifli anlar yaşanıyor.  Bayramın ikinci günü başlayan, üçüncü ve dördüncü günlerinde farklı etkinliklerle İzmit, Gebze ve Kandıra’da devam eden bayram şenliklerinde çocuklar, kendileri için kurulan alanlarda doyasıya eğleniyor.


ÇOCUKLAR EĞLENCENİN TADINI ÇIKARTIYOR

Bayramın ikinci gününde İzmit Kent Meydanı’nda çocuklar için oyun grupları kuruldu. Alana aileleri ile birlikte gelen çocuklar, kendileri için kurulan oyun gruplarında doyasıya eğleniyor. Alanda ayrıca palyaço, tahta bacak, illüzyonist ve yüz boyama etkinlikleri yapılıyor. Çocuklarla birlikte ailelerde mutlu bir bayram yaşıyor. ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonuyla hareket eden Büyükşehir, bayram boyunca İzmit’in yanı sıra Gebze ve Kandıra ilçelerinde de çocuklara yönelik şenlikler gerçekleştiriyor.


BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR 

Etkinliklerde çocuklara top, patlamış mısır, pamuk şeker, balon, macun ve su gibi birçok hediye ve ikram ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Etkinlikte en az çocukları kadar eğlenen aileler, güzel havanın da tadını çıkartıyor. Aileler bu tarz etkinliklerin özellikle çocuklara yönelik olmasını takdir ettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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