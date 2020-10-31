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Nazmiye teyzenin yardımına belediye ekipleri koştu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, hurma ağacından meyvelerini toplayamayan 78 yaşındaki Nazmiye Forum'un yardımına belediye ekipleri yetişti.

Nazmiye teyzenin yardımına belediye ekipleri koştu

31 Ekim 2020 Cumartesi 12:39

Kefken Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Forum, bir arızayı gidermek için bölgeye gelen Kandıra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline, bahçesindeki meyve ağacının dallarının yüksek olması nedeniyle hurmalarını toplayamadığını söyledi.

Ekipler, işlerini bitirdikten sonra merdivenli araçla, ağacın yüksek dallarından hurma toplayarak Nazmiye teyzeye verdi.

Forum, belediye personeline ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a teşekkür etti.

Başkan Turan'ın talimatları doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan vatandaşlara yardım eli uzatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



AA
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