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Ne zaman Onarılacak!

Gebze’de geçtiğimiz hafta çöken ve onarılmayan asfalt vatandaşların tepkisini çekiyor.

Ne zaman Onarılacak!

23 Aralık 2016 Cuma 10:07

Geçtiğimiz hafta Sultanorhan Mahallesi’nde Orhangazi Caddesi ve Hürriyet Caddelerini kesiştiği noktada asfalt çökmüş, bir çöp kamyonu da çukura saplanmıştı. Ancak aradan geçen bir haftaya rağmen henüz onarılmayan asfalt tepki çekti. Gazetemizin whatsapp ihbar hattına şikayette bulunan vatandaşlar, çukurun olduğu gibi durduğunu, araç ve yayaların zorlandığını ifade ettiler. Mustafa Ulaş GECAL

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