Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’în ödüllü projeleri arasında yer alan Alo Evlat ekibi, ilçe genelinde hizmet verdiği Kartepeli büyüklerinin evlerine misafir olmaya devam ediyor. Maşukiye Mahallesi’nde ikamet eden 61 yıllık evlilikleri olan Kuloğlu ailesi Alo Evlat ekibinin ziyareti ile anılarını tazelediler.

Asiye-Mehmet Kuloğlu çifti 61 yıllık mutlu evliliklerinde yaşadıkları acı-tatlı anılarını Alo Evlat ekibine, sıcak çay eşliğinde anlatırken, 4 evlatlarının da kendi yuvalarını kurmaları sonrasında uzak oturdukları için görüşemediklerini dile getirdiler. Buğulu gözlerle evlatlarını özlediğini gösteren Asiye Kuloğlu “Evlatlarımızı özlüyoruz. Hiçbir zaman eşimden uzak olmadım. Evlendiğimizden bu güne kadar nefesini duymadan uyumadım. Her zaman birbirimize güç verdik” dedi.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkürlerini ve duasını gönderen Asiye-Mehmet Kuloğlu, “Alo Evlat ekibi ile hayatımıza ayrı bir renk geldi. 7/24 bizlere hizmet veriyorsunuz. Bu durum bizleri ayrıca sevindirmektedir. Allah’da sizleri sevindirsin. Telefonun ucunda sizlerin olduğunu bilmek, her zaman yanımızda olmanız bizlere ayrı bir güç vermektedir” ifadelerini kullandı.