Notalar KO-MEK’te Hayat Buldu

SANATSAL GELİŞİME DESTEK
Kurulduğu günden beri adeta bir Halk Üniversitesi olan KO-MEK 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 369 farklı branşı ile eğitim vermeye devam ediyor. Meslek Branşları ile istihdama katkı sunacak olan KO-MEK, gösteri ve sanat branşlarında; Bağlama, Bendir, Drama, Gitar, Keman, Kemençe, Ney, Salon Dansları, Tiyatro, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği Koro Çalışmaları, Türk Müziği Nazariyatı ve Ud branşlarında vatandaşlara eğitim vererek sanatsal gelişime destek veriyor. Geleceğe hazırlanan kursiyerlerin eğitim salonlarını doldurduğu KO-MEK’te geleceğin sanatçıları yetişiyor.
NEY KURSUNA YOĞUN İLGİ
Gölcük KO-MEK ney kursuna katılan tarih öğretmeni Nasır Yıldırım, “Üniversiteyi Konya’da okudum son senemde Konya’dan bir hatıra kalması için ney dersi almaya karar verdim. 2 yıl ney dersi aldıktan sonra bırakmıştım uzun süre sonra KO-MEK’te açıldığını duyunca tekrardan Ney dersi almak için buraya geldim” diyor. Bir diğer kursiyer diş hekimi Nursena İşeri ise “Üniversiteden sonra kendime güzel bir aktivite edinmek istedim KO-MEK ile tanışmam bu vesileyle oldu. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim, eğitim ortamı ve eğitim kalitesi çok yüksek. Bize bu imkânı sunan tüm KO-MEK ailesine teşekkür ediyorum” ifadesini kullanıyor.
BAŞVURULAR ARTIK DAHA KOLAY
Alanında uzman eğitmenlerle adeta usta birer sanatçıya dönüşen KO-MEK kursiyerleri, verilen tamamen ücretsiz eğitimlerden oldukça memnun olurken sizde 12 ilçede 43 kurs merkezinde eğitim veren KO-MEK’te 370 farklı branşta eğitim veren KO-MEK’e kayıt yaptırmak için online olarak www.komek.org adresinden kolayca başvurabilirsiniz.