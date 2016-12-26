O Asfalt Onarıldı !

Vatandaşların onarılmasını istediği asfalt Gebze Belediyesi’ne bağlı fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından onarılarak yeniden düzenlendi. Böylelikle yolu kullanan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
Mustafa Ulaş GECAL
Gebze’de geçtiğimiz hafta çöken asfalt onarıldı. Geçtiğimiz hafta Sultanorhan Mahallesi Orhangazi caddesinde asfalt çökmüş ve Gebze Belediyesi’ne ait bir çöp arabası da çukurun içinde kalmıştı.
Vatandaşların onarılmasını istediği asfalt Gebze Belediyesi’ne bağlı fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından onarılarak yeniden düzenlendi. Böylelikle yolu kullanan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
Mustafa Ulaş GECAL