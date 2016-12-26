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O Asfalt Onarıldı !

Gebze’de geçtiğimiz hafta çöken asfalt onarıldı. Geçtiğimiz hafta Sultanorhan Mahallesi Orhangazi caddesinde asfalt çökmüş ve Gebze Belediyesi’ne ait bir çöp arabası da çukurun içinde kalmıştı.

O Asfalt Onarıldı !

26 Aralık 2016 Pazartesi 14:18

 

Vatandaşların onarılmasını istediği asfalt Gebze Belediyesi’ne bağlı fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından onarılarak yeniden düzenlendi. Böylelikle yolu kullanan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.


Mustafa Ulaş GECAL

 

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