O Asfalt Onarıldı !

Gebze’de geçtiğimiz hafta çöken asfalt onarıldı. Geçtiğimiz hafta Sultanorhan Mahallesi Orhangazi caddesinde asfalt çökmüş ve Gebze Belediyesi’ne ait bir çöp arabası da çukurun içinde kalmıştı.