Ocak- Eylül Dönemi Yük Ve Konteyner İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak-Eylül döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının 391 milyon 801 bin 393 ton, konteyner miktarının ise 9 milyon 369 bin 438 TEU olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak-Eylül dönemine ilişkin denizcilik istatistikleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Deniz ticaretinden daha fazla pay almak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Bu yılın eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 459 bin 19 ton olarak gerçekleşti. Ocak -Eylül döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 391 milyon 801 bin 393 tona ulaştı. Eylül’de limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı 12 milyon 47 bin 178 ton olurken, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 19 milyon 977 bin 793 tona çıktı. Eylül ayında dış ticaret taşımaları ise 32 milyon 24 bin 971 tona yükseldi" ifadelerini kullandı.

“En fazla yük elleçleme kocaeli bölge liman başkanlığında gerçekleşti”

Eylül ayında limanlarda deniz yolu ile yapılan transit yük taşımalarının, 5 milyon 129 bin 357 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, “Eylül’de kabotajda taşınan yük miktarı 5 milyon 304 bin 691 ton ile yüzde 3,4 artış gösterdi. En fazla yük elleçlemesi 6 milyon 838 bin 105 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin; yüzde 84,1’ini dış ticaret yükleri, yüzde 13,3’ünü kabotaj yükleri ve yüzde 2,6’sını transit yükler oluşturdu. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’nı 6 milyon 674 bin 548 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 385 bin 760 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti” dedi.

“Ham petrol ise elleçlenen ithalat yükleri içerisinde ilk sırayı aldı”

Eylül ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 399 bin 205 tonluk artış ile briketlenmemiş taşkömürü olduğunu belirten Uraloğlu, “Limanlarımızda 2 milyon 527 bin 325 ton briketlenmemiş taşkömürü yük elleçlemesi gerçekleşti. Bu yük cinsini sırasıyla; 293 bin 809 ton artış ile slab ve 141 bin 867 ton artış ile fuel oil yük cinsleri takip etti. Eylül ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 861 bin 920 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 402 bin 360 ton ile buğday ve mahlut, 392 bin 534 ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 3 milyon 8 bin 473 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 504 bin 39 ton ile briketlenmemiş taşkömürü ve 1 milyon 439 bin 777 ton ile motorin yük cinsleri takip etti” açıklamalarında bulundu.

Dış ticarete konu olan yüklerin yüzde 7,7’si Türk bayraklı gemiler ile taşındı

Eylül ayında deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin 1 milyon 335 bin 371 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, “Bunu Amerika ve İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. İthalatta en fazla yük elleçlemesi ise 7 milyon 494 bin 686 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 32 milyon 24 bin 971 ton yükün yüzde 7,7’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylül ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 459 bin 999 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 29 milyon 564 bin 972 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azaldı” dedi.

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 12,3 arttı

Eylül’de limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak, 1 milyon 63 bin 943 TEU’ya ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Ocak-eylül döneminde limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 9 milyon 369 bin 438 TEU’ ya çıktı. Eylül’de elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 837 bin 217 TEU oldu. Limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 429 bin 386 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 10,5 artarak 407 bin 831 TEU olarak gerçekleşti. Elleçlenen transit konteyner miktarı yüzde 31,4 artarak 167 bin 594 TEU’ya ulaştı. Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 59 bin 133 TEU olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 10,9’u Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 249 bin 35 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “Ambarlı Bölge Liman Başkanlığımızı, Kocaeli ve Mersin Bölge Liman Başkanlıkları takip etti. Yunanistan, eylül ayında 113 bin 684 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı Mısır ve İsrail’e yapılan taşımalar izledi. Limanlarımızda deniz yolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 48 bin 309 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Mısır'ı, Yunanistan ve İtalya takip etti. Deniz yolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 837 bin 217 TEU konteynerin yüzde 10,9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylül ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artışla 90 bin 916 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 746 bin 300 TEU oldu” dedi.







İHA