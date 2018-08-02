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Öğrenciler İstanbul’u Denizden Keşfetti

Çayırova Belediyesi’nin eğitim alanında örnek çalışmalardan biri olan Hedef Gelecek Projesi’nin lider öğrencileri yaz programlarına ara vermeden devam ediyor. Yoğun ders destek programlarının yanı sıra tarihi ve kültürel gezilerle dolu dolu bir eğitim yılını geride bıraktılar.

Öğrenciler İstanbul'u Denizden Keşfetti

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:55

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Dünyanın En Güzel Boğazında Benzersiz Bir Gezi

Hedef Gelecek projesinin 1 ve 2. grup öğrencileri Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla İstanbul boğazında gerçekleştirilen tekne turunda İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerini farklı bir gözle izleme imkanı buldular. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran dünyanın en güzel boğazında benzersiz bir gezinti yapan öğrenciler yoğun geçen eğitim yılının stresini en güzel şekilde attılar. Bezm-i Alem valide Sultan Camii, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii), Esma Sultan Yalısı, Boğaziçi Köprüsü, Su ada (GS Adası), Rumeli Hisarı, FSM Köprüsü, Rumelihisarı Yalısı, Ferik Ahmet Afif Paşa Yalısı, Sait Halim Paşa Yalısı, Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı, Yoros Kalesi, Hidiv Kasrı, Bahai Yalısı, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Anadolu Hisarı, Abud Efendi Yalısı, Kuleli Askeri Lisesi, Beylerbeyi Sarayını boğazdan rehber eşliğinde tarihi bilgilerle görme imkanı bulan öğrenciler unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Tarihi ve Doğal Güzellikleri Yakından Gördüler

Şehir içi trafiğine takılmadan boğazın ve İstanbul’un tüm güzelliklerini keşfeden öğrenciler tekne turu gezintisi sırasında Osmanlı’dan kalma yazlık ve kışlık sarayları, yalıları ve koruları farklı açılardan görme şansı yakaladılar. Ayrıca iki boğaz köprüsünün altından geçerken, yapıların ne kadar heybetli olduklarını bir kere daha gördüler. Boğaz turu yaz programına devam eden Hedef Gelecek projesinin lider öğrencileri Ağustos ve Eylül ayı itibariyle 2018-2019 eğitim yılına başlayacaklar.

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