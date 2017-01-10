Öğrenciler sosyal medyayı salladı!

Vali Güzeloğlu'nun bu paylaşımının ardından sosyal medya hesabına birbirinden ilginç paylaşımlar yapıldı. Öğrenciler adeta vali Güzeloğlu’nun twiter sayfasına akın ettiler. Vali Güzeloğlu’nun paylaşımına yorumlarıyla katkıda bulunan öğrenciler, tatilin sevincini övgü dolu sözleriyle paylaştılar. Sosyal medyayı adeta sallayan öğrencilerin paylaşımları gülüşmelere neden olurken, bir öğrencinin “Sayın valim Allah sizi başımızdan eksik etmesin.... başka ile tayin atama kayyum dan falan Rabbim Kocaeli'yi korusun. “şeklinde ki ifadeleri ise Vali Güzeloğlu’nun Kocaeli’de ne kadar sevildiğini göstergesi oldu. Makam Valisi değil adeta hizmet valisi olan, ekmeğe yapılan zaman karşı verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran, yetkilerini İlçe Kaymakamlarıyla paylaşarak adeta her ilçenin bir Valisi olmasını sağlayan Güzeloğlu bir kez daha gönüllerde taht kurduğunu göstermiş oldu. Öğrencilerin o paylaşımlarından bazılarını sizlerle paylaşıyoruz.



Samet KAHRAMAN





