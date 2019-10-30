Öğrencilerden müthiş kareografi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi, çok güzel bir görüntü oluşturdu. Okul bahçesinde yapılan görsel, izleyenlere çok güzel bir görüntü oluşturdu. Öğrenciler; belirli bir düzende gelerek; Türk Bayrak'ı şekli oluşturdular. Oluşan bu Türk Bayrak'ı şekli; yüksek yerden bakanlara; seyirlik güzel bir görüntü meydana getirdi. Okul Müdürü; emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.