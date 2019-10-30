İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğrencilerden müthiş kareografi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi, çok güzel bir görüntü oluşturdu. Okul bahçesinde yapılan görsel, izleyenlere çok güzel bir görüntü oluşturdu. Öğrenciler; belirli bir düzende gelerek; Türk Bayrak'ı şekli oluşturdular. Oluşan bu Türk Bayrak'ı şekli; yüksek yerden bakanlara; seyirlik güzel bir görüntü meydana getirdi. Okul Müdürü; emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:16

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde
Çiftçi fabrika ziyaretlerine devam ediyor Çiftçi fabrika ziyaretlerine devam ediyor
Çocuklar istedi, Çiftci talimat verdi Çocuklar istedi, Çiftci talimat verdi
Zabıtadan Pazar Denetimi Zabıtadan Pazar Denetimi
Çayırova’da çalışmalar tam gaz! Çayırova’da çalışmalar tam gaz!
Cadiye teyze kış öncesi yeni evine kavuştu Cadiye teyze kış öncesi yeni evine kavuştu
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği vaatlerden biri olan ve...

Haberi Oku