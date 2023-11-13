Okul bahçelerinde bakım onarım çalışması

Eğitimin her zaman yanında olan ve ilçedeki çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle beraber, bakım ve onarım çalışmalarına hız kazandırdı. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki okulların bahçelerinde onarılması gereken alanlarda çalışma gerçekleştiriyor. Bordür taşı döşeme, asfalt ve beton dökümü tamirat ve tadilat işlemlerini ara tatil süresince gerçekleştirmeyi planlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir şekilde saha çalışmalarına devam ediyor.





PLANLANAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DEVAM EDECEK

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan çalışmalar kapsamında, ara tatil süresi boyunca ilçede tamirat ve tadilat çalışmalarına ihtiyaç duyulan okullarda, bakım ve onarım işlemleri gerçekleştireceklerini belirtirken, ara tatil sonrasında öğrencilerin eğitim-öğretim dönemine daha sağlıklı ve sorunsuz ortamlarda devam etmelerinin amaçlandığını açıkladı.



