Okullarda Onarım Çalışmaları

İmkanlar dahilinde ilçede bulunan eğitim kurumlarına desteğini sürdüren Gebze Belediyesi tarafından okullarda tadilat çalışması yapılıyor. Sömestr tatili kapsayan dönemde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen talepleri değerlendiren fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen okullarda tadilat ve yenileme çalışması yapıyor. Belirlenen program dahilinde ilk olarak ekipler Gaziler Mahallesi’nde bulunan Ülkem İlköğretim okulunun giriş koridoru ve lavaboları tamamen yeniledi. Cumaköy İlkokulu’nda da çalışma yapan fen işleri ekipleri, okulun pencerelerini yeniledi boya ve badana işlerini tamamladı. Adem Yavuz Mahallesi’nde bulunan Farabi İlköğretim Okulu’nda ve Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Arif Nihat Asya İlköğretim Okulu’nda okul bahçesi ve içerisinde çeşitli tadilat çalışması yapan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sömestr tatili boyunca devam ettirecek.



