Okuyoruz Söyleşiyoruz Projesi devam ediyor

Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Edebiyat Günleri kapsamında geçen yıl başlatmış olduğu “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesi her ay farklı bir yazar ile devam ediyor.

Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Edebiyat Günleri kapsamında geçen yıl başlatmış olduğu “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesi her ay farklı bir yazar ile devam ediyor. Çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırma hedefiyle yola çıkan Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki tüm 4. Sınıf öğrencilerini kapsayan proje çerçevesinde çocuk edebiyatının önemli yazarlarını öğrencilerle buluşturuyor. Her ay farklı okulların katıldığı söyleşi öncesi ise çocuklara kitapları ulaştırıyor. Bu kapsamda Şekerpınar, Yenimahalle ve Çayırova İlkokullarını ziyaret eden belediye yetkilileri öğrencilere yazarın kitabının dağıtımını gerçekleştirdiler. Öğrencilerle bir süre sohbet eden belediye yetkilileri kitaplar ve okuma alışkanlığı ile alakalı çeşitli tavsiyelerde bulundular. Ünlü çocuk edebiyat yazı Şeniz Baş’ın kitaplarını öğrencilere dağıtan belediye yetkilileri 21 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda