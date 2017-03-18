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Ömer Turan Vefat Etti!

Turan'a son görev! Çayırovaspor Yönetim Kurulu Üyesi, İşadamı Ömer Turan vefat etti.

Ömer Turan Vefat Etti!

18 Mart 2017 Cumartesi 16:21

Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Turan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.  Ömer Turan’ın Mandıra Camii’nde kılınan cenaze namazına Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Çayırovaspor Kulüp Başkanı Murat Gültekin, Çayırovaspor başkanı Abbas Sır, Çayırova Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilciler, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazına katılan Çayırovalılar, Turan’ın çocukları, kardeşi ve diğer aile bireylerine başsağlığı mesajında bulundular. Turan’ın cenazesi Akse Köyü Mezarlığına defnedildi. 

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