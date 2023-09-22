Önce Yürüyüş Korteji Sonra Sinema

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI
Etkinliğin ana yürütücüleri olan yerel yönetimler, şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin teşviki ve mevcut sistemlerin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalığı artıracak etkinliklere Kocaeli ayağında ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
BİSİKLET TURU YAPILMIŞTI
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 16 Eylül Cumartesi günü bisiklet dernekleriyle bisiklet turu yapılmıştı. Bu kapsamda Sekapark Uçurtma Tepesi önünden pedal basan bisikletliler, 1 Mart Vapur İskelesi’nden Ulaşlı İskelesi’ne, buradan da Karamürsel Kordon sahiline geçerek bisiklet turu gerçekleştirmişlerdi.
BÜYÜKŞEHİR’DEN KORTEJE DAVET
Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini ise Türkiye Belediyeler Birliği’nin yürüttüğü Avrupa Bisiklet Haftası etkinlikleri, “Arabasız Gün” etkinliği ile son bulacak. Etkinlikler Kocaeli’de 22 Eylül Cuma günü İzmit Kent Merkezi’nde yapılacak. Buna göre saat 19.00’da Merkez Bankası'nın önünden başlayacak kortej, saat 20.00’de İzmit Kent Meydanı’nda açık hava sinema gösterimi ile son bulacak. Büyükşehir Belediyesi tüm Kocaeli’ni kortej yürüyüşüne ve akabinde başlayacak açık hava sinema gösterimine davet ediyor.