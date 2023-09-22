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Önce Yürüyüş Korteji Sonra Sinema

Büyükşehir, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki Arabası Gün etkinliğinde herkesi kent merkezindeki kortej yürüyüşüne davet ediyor

Önce Yürüyüş Korteji Sonra Sinema

22 Eylül 2023 Cuma 13:14

 Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan ve 2002 yılından bu yana düzenli olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa kıtasındaki yerel yönetimler ve paydaş kuruluşlarca kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, tüm dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Karbon emisyonunun azaltılması, hava kalitesinin artırılması ile çevre dostu ulaşım yöntemlerinden bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmayı teşvik eden organizasyonlarda sıra “Arabasız Gün” etkinliğine geldi. 22 Eylül Cuma günü İzmit’te saat 19.00’da Merkez Bankası'nın önünden başlayacak yürüyüş korteji, saat 20.00’de İzmit Kent Meydanı’nda açık hava sinema gösterimiyle son bulacak. 

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI

Etkinliğin ana yürütücüleri olan yerel yönetimler, şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin teşviki ve mevcut sistemlerin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalığı artıracak etkinliklere Kocaeli ayağında ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

BİSİKLET TURU YAPILMIŞTI

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 16 Eylül Cumartesi günü bisiklet dernekleriyle bisiklet turu yapılmıştı. Bu kapsamda Sekapark Uçurtma Tepesi önünden pedal basan bisikletliler, 1 Mart Vapur İskelesi’nden Ulaşlı İskelesi’ne, buradan da Karamürsel Kordon sahiline geçerek bisiklet turu gerçekleştirmişlerdi. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN KORTEJE DAVET
Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini ise Türkiye Belediyeler Birliği’nin yürüttüğü Avrupa Bisiklet Haftası etkinlikleri, “Arabasız Gün” etkinliği ile son bulacak. Etkinlikler Kocaeli’de 22 Eylül Cuma günü İzmit Kent Merkezi’nde yapılacak. Buna göre saat 19.00’da Merkez Bankası'nın önünden başlayacak kortej, saat 20.00’de İzmit Kent Meydanı’nda açık hava sinema gösterimi ile son bulacak. Büyükşehir Belediyesi tüm Kocaeli’ni kortej yürüyüşüne ve akabinde başlayacak açık hava sinema gösterimine davet ediyor.


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