ÖRCÜN KADIN EL EMEĞİ PAZARI AÇILDI

KISA ZAMANDA SATIŞLAR BAŞLAYACAK
El emeği satış noktası, Örcün Sultan Baba’da yeniden ihyâ edilen Osmanlı Tarihi Hamamı’na kurulan Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi, Sultan Baba Mescidi, Mesire alanı, Sultan Kafe ve oyun parkı ve çevre düzenlemesi yanında açılan pazarda birbirinden güzel ürünler satışa sunuldu.
ZİYARETÇİLER ÜRETİMİ YERİNDE GÖRECEKLER
Pazar hakkında bilgiler veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kadınlarımız tarafından büyük emek harcanarak üretilen el emeği ürünlerin satışının yapıldığı pazarda, ayrıca; pala usulü dokuma çantaların nasıl yapıldığını da görebileceksiniz. Tezgahlarını açan kadınlarımıza kolaylıklar ve hayırlı işler dileklerimi iletiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, hemşehrilerimizi de Örcün Kadın El Emeği Pazarı'nı gezmeye davet ediyorum” dedi.
KADINLARDAN SEZER’E TEŞEKKÜR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü denetiminde, el emeği ürünlerini satışını yapan kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.