ÖRCÜN KADIN EL EMEĞİ PAZARI AÇILDI



Gölcük Belediyesi ilçede yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmak için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilmeleri hedefiyle Gölcük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Örcün Sultan Baba Kadın El Emeği Pazarı’nda satışlar başladı. Açılan pazarı ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, el emeği ürünleri dikkatle inceleyerek tezgah açan kadınlara bereketli satışlar diledi.

KISA ZAMANDA SATIŞLAR BAŞLAYACAK

El emeği satış noktası, Örcün Sultan Baba’da yeniden ihyâ edilen Osmanlı Tarihi Hamamı’na kurulan Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi, Sultan Baba Mescidi, Mesire alanı, Sultan Kafe ve oyun parkı ve çevre düzenlemesi yanında açılan pazarda birbirinden güzel ürünler satışa sunuldu.





ZİYARETÇİLER ÜRETİMİ YERİNDE GÖRECEKLER

Pazar hakkında bilgiler veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kadınlarımız tarafından büyük emek harcanarak üretilen el emeği ürünlerin satışının yapıldığı pazarda, ayrıca; pala usulü dokuma çantaların nasıl yapıldığını da görebileceksiniz. Tezgahlarını açan kadınlarımıza kolaylıklar ve hayırlı işler dileklerimi iletiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, hemşehrilerimizi de Örcün Kadın El Emeği Pazarı'nı gezmeye davet ediyorum” dedi.





KADINLARDAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü denetiminde, el emeği ürünlerini satışını yapan kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.