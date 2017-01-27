Örnek Doktor İlaçlarla İlgili Bilgilendirdi!

Cami kapısında cuma namazı sonrası Cengiz Sayılgan adlı doktor antibiyotik ve yanlış ilaç kullanımının çok büyük tehlike olduğunu ve buna karşın insanların bilinçli olması gerektiğini anlatan broşürleri dağıtarak bilgi verdi.



Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin.



Teşhis konulmadan antibiyotik kullanmayın.



Sağlığınızı riske atmayın.



Her hastalıkta değil gerektiğinde antibiyotik.



Sloganlarının yer aldığı broşürleri tek tek dağıtan Doktor Cengiz Sayılga ismi gebze gazetesi olarak canlı yayın yaptık.