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Örnek Doktor İlaçlarla İlgili Bilgilendirdi!

Gebze İlyas Bey Cami bir ilke imza attı.

Örnek Doktor İlaçlarla İlgili Bilgilendirdi!

27 Ocak 2017 Cuma 14:36

Cami kapısında cuma namazı sonrası Cengiz Sayılgan adlı doktor antibiyotik ve yanlış ilaç kullanımının çok büyük tehlike olduğunu ve buna karşın insanların bilinçli olması gerektiğini anlatan broşürleri dağıtarak bilgi verdi.

Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin.

Teşhis konulmadan antibiyotik kullanmayın.

Sağlığınızı riske atmayın.

Her hastalıkta değil gerektiğinde antibiyotik.

Sloganlarının yer aldığı broşürleri tek tek dağıtan Doktor Cengiz Sayılga ismi gebze gazetesi olarak canlı yayın yaptık. 

Haberimizi:  https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/vb.107558986022474/1069638079814555/?type=2&theater&notif_t=live_video_explicit&notif_id=1485449558632391 linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

















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