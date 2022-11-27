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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Gebzede otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

27 Kasım 2022 Pazar 21:59

Ulus Mahallesi Şehit Mehmet Kartal Caddesi'nde S.E. idaresindeki 34 VS 928 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç sürücüsü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.



AA
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