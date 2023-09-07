İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öz kaynakla alınan 100 Yeni Araç

Gebze’nin mahallelerine daha kaliteli hizmet verebilmek adına makine ve araç filosuna yeni takviyeler yapılmasını sağlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan 100 yeni aracı filoya kazandırdı.

Öz kaynakla alınan 100 Yeni Araç

07 Eylül 2023 Perşembe 16:40

 Gebze Belediyesi’nin makine ve araç filosu, her geçen gün daha da büyüyor. Gebze’nin mahallelerine daha kaliteli hizmet verebilmek adına makine ve araç filosuna yeni takviyeler yapılmasını sağlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan 100 yeni aracı filoya kazandırdı. Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen araç teslim töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli Gebzeli hemşerilerim bugün Gebze’mizde mutlu günlerden birini daha yaşıyoruz. 100 civarında araç gereç ve iş makinesini araç filomuza kattık.

İtfaiye aracından çöp kamyonuna, Loder’inden Greyder’ine, otomobil ekipmanından GEAK ekipmanına kadar 100 civarında aracı filomuza kattık. Gebze’mize hizmet edecekler. Hayat standardımızı yükseltecek, yaşam konforumuzu artıracaklar. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir'den İşçilere Enflasyon zammı! Başkan Şayir'den İşçilere Enflasyon zammı!
Gebze’de Zabıta Haftası Kutlandı Gebze’de Zabıta Haftası Kutlandı
Çiftçi, üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu Çiftçi, üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Başkan Şayir, sorunları yerinde inceliyor! Başkan Şayir, sorunları yerinde inceliyor!
Gebze’de Eylül Meclisi Tamamlandı Gebze’de Eylül Meclisi Tamamlandı
AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av.Ufuk Acay Darıca Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av.Ufuk Acay Darıca...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Şayir'den İşçilere Enflasyon zammı!
Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında devam eden ek zam görüşmeleri önceki gün tamamlandı....

Haberi Oku