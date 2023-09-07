Öz kaynakla alınan 100 Yeni Araç
Gebze’nin mahallelerine daha kaliteli hizmet verebilmek adına makine ve araç filosuna yeni takviyeler yapılmasını sağlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan 100 yeni aracı filoya kazandırdı.
İtfaiye aracından çöp kamyonuna, Loder’inden Greyder’ine, otomobil ekipmanından GEAK ekipmanına kadar 100 civarında aracı filomuza kattık. Gebze’mize hizmet edecekler. Hayat standardımızı yükseltecek, yaşam konforumuzu artıracaklar. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.