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Özel Çocuklar için 100 Özel Sınıf

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel çocuklar için 12 ilçede toplamda 100 özel sınıf hazırladı.

Özel Çocuklar için 100 Özel Sınıf

27 Haziran 2023 Salı 14:35

  Hazırlanan sınıflarında, hafif otizm, hafif zihinsel, orta zihinsel ve orta ağır zihinsel olmak üzere özel öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını artırmak ve üretken bireyler olabilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Bu çerçevede, özel eğitim okullarının özel sınıfları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş olan standartlara en kısa sürede ulaştırmayı hedefleniyor. Kocaeli’de toplamda12 ilçede 72 okula 100 özel sınıfın hazırlandığı çalışmada, sınıfların alt yapısını yenilendi. Çalışma dahilinde elektrik aksamı ile ilgili problemi olan sınıfların elektrik kabloları çekildi, aydınlatmaları yenilenerek LED lambaları takıldı. Sınıfların badana ve boyaları yapılarak görsel güzellik katıldı. Ayrıca sınıflarda öğretmen dolabı, masa, materyal dolabı, öğrenci sıra ve sandalyeleri, armut oturma koltukları ve yer minderleri yenilenmesi gerçekleştirildi. 
  Öğrencilerin daha pedagojik bir ortamda eğitim almaları için rehberlik araştırma merkezindeki uzman eğitimciler ile birlikte çalışılıp eğitim materyalleri, öğrencilerin ve özel eğitim öğretmenlerinin hizmetine sunuldu. Yine öğretmenlerin sınıflarını daha etkin kullanmaları için monitör ve bilgisayar, renkli yazıcı, bluetooth hoparlör ve her bir sınıfa 3D sanal gözlük temin edildi. Böylece Büyükşehir, eğitimlerin daha verimli olması için tüm eksikleri noksansız bir şekilde tamamlamış oldu. 


İHA
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