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Özel öğrencilerin pedal kardeşliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17-35 yaş arası hafif ve orta düzey de zihinsel engelli bireylere hizmet verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sabah sporu devam ediyor. Özel öğrencilerin gerçekleştirdiği sabah sporu programına bu yıl ‘Pedal Kardeşliği’ etkinliği eklendi.

Özel öğrencilerin pedal kardeşliği

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası hafif ve orta düzey de zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. Pandemi süresince eğitime ara verilen merkez, normalleşme sürecinin ardından gerekli hijyen koşullarını sağlayarak 4 Ağustos’ta eğitim öğretime başladı. Alanında uzman eğitmenlerin eşlik ettiği derslerin yanında özel bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinlikleri yapılıyor. Fiziksel aktivite tüm insanlar için psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan önemli rol oynarken engelli bireylerde bunun önemi daha da artıyor. Bu kapsamda özel öğrenciler için gerçekleştirilen sabah sporu programına bu yıl ‘Pedal Kardeşliği’ etkinliği eklendi. Gruplar halinde yapılan pedal kardeşliği bisiklet turları engelli bireylerin farklı insanlarla ve çevreyle bir araya gelme olanağı sağlıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileriyle yapılan pedal kardeşliği etkinliği, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif olmaları hayata karşı bir değişim ve dönüşümüne katkıda bulunuyor.

 

YENİ NORMALDE ENGELSİZ ENERJİ

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açık havada gerçekleşen etkinlikte öğrenciler güneş enerjisinden faydalanarak güven duygusunu geliştiriyor. Bol enerji ile eğlenceli ve keyifli gün geçiren özel öğrenciler bisiklet turları ile yeni normal hayata uyum sağlıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, normalleşme sürecine uygun şekilde spor faaliyetlerini sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor.



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