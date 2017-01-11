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Özveriyle çalıştılar!

Dilovası Belediyesi Kar ve Buzlanmaya Karşı 24 Saat Görev Başında. Tüm Türkiye’yi etkileyen kar yağışı nedeni ile, Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Dilovası Belediyesi ekipleri karın yağdığı ilk saatlerden itibaren yapmış olduğu özverili çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor.

Özveriyle çalıştılar!

11 Ocak 2017 Çarşamba 11:38

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Dilovası Belediyesi’nin ilçeye bağlı 14 mahallede gece gündüz süren çalışmalarının verdiği olumlu sonuçlar neticesinde sıkıntı yaşanmıyor. Kar ve buzlanmaya karşı bütün tedbirleri aldıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Son yılların en şiddetli kar yağışını geçirdiğimiz bu günlerde çalışmalarımızı hızla sürdürürken vatandaşlarımızdan biraz duyarlı olmalarını istiyorum.14 mahallede haliyle çok genişbir alanda bulunuyor; ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. Çok şükür diğer ilçelerde yaşanan yol kapanma sıkıntısı Dilovası’da yaşanmadı, hiçbir yolumuz kapanmadı. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre 24 saat aralıksız Çalışma yapan karla mücadele ekiplerimiz, karın günlük yaşamı engellememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.”dedi.

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