Personele AFAD Eğitimi

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli AFAD ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerinde, AFAD ekipleri belediye personeline acil durumlarda, arama ve kurtarma eğitimi verdi.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen eğitimlerde Kocaeli AFAD ekipleri belediye personeline acil durumlarda neler yapmaları gerektiğini uygulamalı bir şekilde anlattı. Acil durumlarda bu tür eğitimlerin hayat kurtardığına dikkat çeken AFAD eğitmeni, “Özellikle trafik kazaları ve enkazlarda bilinçsiz arama ve kurtarma operasyonları kazazedenin ölümüne yada sakat kalmasına sebebiyet verebilir. O yüzden arama ve kurtarma eğitimleri, hayat kurtarıcı eğitimlerdir” ifadelerini kullandı.