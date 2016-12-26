İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Personele AFAD Eğitimi

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli AFAD ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerinde, AFAD ekipleri belediye personeline acil durumlarda, arama ve kurtarma eğitimi verdi.

Personele AFAD Eğitimi

26 Aralık 2016 Pazartesi 14:24

 Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen eğitimlerde Kocaeli AFAD ekipleri belediye personeline acil durumlarda neler yapmaları gerektiğini uygulamalı bir şekilde anlattı. Acil durumlarda bu tür eğitimlerin hayat kurtardığına dikkat çeken AFAD eğitmeni, “Özellikle trafik kazaları ve enkazlarda bilinçsiz arama ve kurtarma operasyonları kazazedenin ölümüne yada sakat kalmasına sebebiyet verebilir. O yüzden arama ve kurtarma eğitimleri, hayat kurtarıcı eğitimlerdir” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiDaricaAFADBelediye
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıtadan yılbaşı denetimi Zabıtadan yılbaşı denetimi
O Asfalt Onarıldı ! O Asfalt Onarıldı !
Gebzeli Annelere Köşker'den Tam Destek! Gebzeli Annelere Köşker'den Tam Destek!
Aile Danışmanlığı Merkezi Gebzeli Ailelere Kapılarını Açtı! Aile Danışmanlığı Merkezi Gebzeli Ailelere Kapılarını...
2017'de Hizmetler Katlanarak Sürecek! 2017'de Hizmetler Katlanarak Sürecek!
DİLDEF’den Kaymakam Alkan’a Hoş geldin Ziyareti DİLDEF’den Kaymakam Alkan’a Hoş geldin Ziyareti
Yukarı Çık

Zabıtadan yılbaşı denetimi
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi ilçe genelinde içkili...

Haberi Oku