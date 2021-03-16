Potasız Okul Kalmasın:75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak. Bugüne kadar 404 okula “Potasız Okul Kalmasın” projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası yapan Büyükşehir, 2021 sonu itibariyle tamamlanacak olanlarla birlikte toplamda 479 sahayı Kocaeli’ye kazandırmış olacak.
BÜYÜKAKIN DİKKATLE ÜZERİNDE DURUYOR
Büyükşehir, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar üretmeye devam ediyor. Başkan Tahir Büyükakın’ın dikkatle üzerinde durduğu proje kapsamında ihale gerçekleştirilirken ihaleye 11 firma teklif vererek katıldı.
TOPLAMDA 479 OLACAK
404 okula basket ve voleybol sahası kazandıran Büyükşehir 2021 yılı içerisinde 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak ve toplamda 479 saha tamamlanmış olacak. İş kapsamında 6 bin ton 0 aşınma asfaltı ve bin 200 ton binder asfaltı kullanılacak. Saha yapılacak zemin akrilik boya ile boyanarak basketbol potaları ve voleybol direkleri montajı yapılacak.
STANDART ÖLÇÜLERDE
Çocukların ve gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine büyük önem veren Büyükşehir, basketbol sahalarıyla öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlıyor. Saha kurulabilecek okulları belirleyerek çalışma yapan Büyükşehir, sahaları standart ölçülerine göre düzenliyor.
|
|
Sıra No
|
İlçe Adı
|
Okul Sayısı
|
1
|
Başiskele
|
5
|
2
|
Çayırova
|
2
|
3
|
Darıca
|
8
|
4
|
Derince
|
7
|
5
|
Dilovası
|
4
|
6
|
Gebze
|
5
|
7
|
Gölcük
|
4
|
8
|
İzmit
|
11
|
9
|
Kandıra
|
4
|
10
|
Karamürsel
|
3
|
11
|
Kartepe
|
15
|
12
|
Körfez
|
7
|
TOPLAM
|
75
İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
Emiroğlu Yatırım İnşaat 4 milyon 823 bin 598 TL
NRSE İnşaat 5 milyon 067 bin 000 TL
Güney Asfalt 5 milyon 387 bin 305 TL
Emay İnşaat 5 milyon 388 bin 887 TL
Karanfil Turizm İnşaat 5 milyon 450 bin 716 TL
Hasmiran Yapı İnşaat 5 milyon 473 bin 930 TL
Yğışhan İnşaat 5 milyon 498 bin 972 TL 20 Kuruş
Beyazpark İnşaat 5 milyon 743 bin 828 TL
İvme Mühendislik İnşaat 5 milyon 831 bin 523 TL
Fatih Şahinoğlu 5 milyon 965 bin 726 TL
Ay Taş İmalat İnşaat 6 milyon 829 bin 465 TL 40 Kuruş