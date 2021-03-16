Potasız Okul Kalmasın:75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak

Bugüne kadar 404 okula “Potasız Okul Kalmasın” projesi kapsamında saha yapan Büyükşehir, 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak. Bugüne kadar 404 okula “Potasız Okul Kalmasın” projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası yapan Büyükşehir, 2021 sonu itibariyle tamamlanacak olanlarla birlikte toplamda 479 sahayı Kocaeli’ye kazandırmış olacak.

BÜYÜKAKIN DİKKATLE ÜZERİNDE DURUYOR

Büyükşehir, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar üretmeye devam ediyor. Başkan Tahir Büyükakın’ın dikkatle üzerinde durduğu proje kapsamında ihale gerçekleştirilirken ihaleye 11 firma teklif vererek katıldı.

TOPLAMDA 479 OLACAK

404 okula basket ve voleybol sahası kazandıran Büyükşehir 2021 yılı içerisinde 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak ve toplamda 479 saha tamamlanmış olacak. İş kapsamında 6 bin ton 0 aşınma asfaltı ve bin 200 ton binder asfaltı kullanılacak. Saha yapılacak zemin akrilik boya ile boyanarak basketbol potaları ve voleybol direkleri montajı yapılacak.

STANDART ÖLÇÜLERDE

Çocukların ve gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine büyük önem veren Büyükşehir, basketbol sahalarıyla öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlıyor. Saha kurulabilecek okulları belirleyerek çalışma yapan Büyükşehir, sahaları standart ölçülerine göre düzenliyor.





K.B.B. Potasız Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Basketbol ve Voleybol Sahaları Yapım İşi (2021)

İlçe Okul Talep Listesi Sıra No İlçe Adı Okul Sayısı 1 Başiskele 5 2 Çayırova 2 3 Darıca 8 4 Derince 7 5 Dilovası 4 6 Gebze 5 7 Gölcük 4 8 İzmit 11 9 Kandıra 4 10 Karamürsel 3 11 Kartepe 15 12 Körfez 7 TOPLAM 75

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Emiroğlu Yatırım İnşaat 4 milyon 823 bin 598 TL

NRSE İnşaat 5 milyon 067 bin 000 TL

Güney Asfalt 5 milyon 387 bin 305 TL

Emay İnşaat 5 milyon 388 bin 887 TL

Karanfil Turizm İnşaat 5 milyon 450 bin 716 TL

Hasmiran Yapı İnşaat 5 milyon 473 bin 930 TL

Yğışhan İnşaat 5 milyon 498 bin 972 TL 20 Kuruş

Beyazpark İnşaat 5 milyon 743 bin 828 TL

İvme Mühendislik İnşaat 5 milyon 831 bin 523 TL

Fatih Şahinoğlu 5 milyon 965 bin 726 TL

Ay Taş İmalat İnşaat 6 milyon 829 bin 465 TL 40 Kuruş









