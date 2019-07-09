“Projelerde aksama istemiyorum”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu projesini ve inşaatı hızlı bir şekilde süren yarı olimpik yüzme havuzunda inceleme yaptı. Dilovası’nın ihtiyaçlarına cevap verecek iki önemli çalışmanın tamamlanarak vatandaşın hizmetine alınmasını isteyen Başkan Büyükakın, “Dilovası’nda yaşayan halkımızın taleplerine göre yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Dilovası’nın ihtiyaçlarını biliyoruz bunları da halkımız ve ilçe belediyemizle birlikte çözeceğiz” dedi.

“BİZİM KILAVUZUMUZ HALKIMIZDIR”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut’un yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur’un da yer aldı incelemelerde projelerin genel durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu projesinin hızlı ve aksama olmadan bitirilmesi talimatını verdi. Vatandaşlarımızın beklentilerine ve hizmet taleplerine karşı duyarlı olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bizim kılavuzumuz halkımızdır. Doğru ve verimli olan her işi hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.