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Reklam filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti

Kocaeli’de yaşayan ve reklam filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra Özkaraman, alerji sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Reklam filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti

10 Mart 2023 Cuma 19:16

  Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 28 Haziran İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mısra Özkaraman, 3 gün önce alerji sebebiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilen minik Mısra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Mısra’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü’nün konservatuvar sınavı da geçtiğimiz yıl kazandığı öğrenildi. Bale eğitimi alan, üstün yetenekli olarak konservatuvara girmeye hak kazanan Minik Mısra’nın ölümü ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Mısra Özkaraman’ın İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla çekilen Özge Borak’ın başrolü üstlendiği Leyla Atakan’ın hayatını anlatan Leyla Hanım filminde de rol aldığı öğrenildi. Birçok reklam filminde de oynayan küçük kızın cenazesi, Başiskele Döngel Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Döngel Mezarlığı’na defnedildi. 




İHA
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