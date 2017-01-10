Restore edilecek!

Çoban Mustafa Paşa tarafından Hüsam Kalfa’ya yaptırılan, uzun yıllar Gebze’nin su ihtiyacını karşılayan tarihi Su Dolabı, restorasyon ihaleye çıkacak. Gebze Belediyesi, 500 yıllık bu tarihi eseri kurtarmak için ihale düzenliyor.

Gebze’de yıkılmaya yüz tutan Tarihi Su Dolabı için nihayet adım atıldı. Gebze Alaattin Kurt Stadyumu yanı başında bulunan, uzun yıllar Gebze’nin su ihtiyacını karşılayan ancak bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Su Dolabı için Gebze belediyesi harekete geçti. Su Dolabı için restorasyon yapılacağı açıklandı. Gazetemizin de zaman zaman gündeme getirdiği Su Dolabı restore edilerek, tarihi eser olarak Gebzelilere kazandırılacak.

1 ŞUBAT’TA İHALE OLACAK

Gebze Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğüm tarafından ihaleye çıkarılan Su Dolabı, 280 günde bitirilecek. 1 Şubat’ta yapılacak İhalenin Resmi ilanı yayımlanırken en uygun teklifi veren firma tarafından Restorasyon işlemleri yapılacak. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gebze’nin bu tarihi değerine Belediye’nin sahip çıkması sevinçle karşılanırken, yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 16. Yüzyıl'da Çoban Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan´ın baş halifesi Hüsam Kalfa´ya inşa ettirilen Su Dolabı, kare planlı bir zemin üzerindedir. Duvarları yüksekçedir ve üzerini örten çatı piramit şeklindedir. Genellikle Çoban Mustafa Paşa Camii´nin ve Gebze kentinin su ihtiyacını temin etmek amacıyla yaptırılan Su Dolabı, 12 kuyudan oluşuyor ve beygirlerle döndürülüyordu.



Evren KIZILTAŞ