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Rus Seçmenler Darıca'da oy kullandı

Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kurulan sandıkta 84 Rusya vatandaşı oy kullandı

Rus Seçmenler Darıca'da oy kullandı

10 Mart 2018 Cumartesi 13:59

Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kurulan sandıkta oy kullanma işlemi sona erdi.

İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli'de yaşayan Rusya vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanlığı seçiminde oy kullanabilmeleri için Darıca'da sandık kuruldu.

Adnan Menderes Kültür Merkezinde kurulan tek sandıkta oy verme işlemi saat 17.00'de başladı. Aralarında Kocaeli ve İstanbul'da yaşayan Ahıska Türklerinin de olduğu Rusya vatandaşları oylarını burada kullandı.

Saat 21.00'e kadar süren oylama boyunca 84 seçmen oy verdi.

Rusya, Türkiye'de diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan Rus seçmenleri için 10 Mart'ta Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde, 10-11 Mart'ta Bursa'da, 12 Mart'ta Eskişehir'de ve 14-15 Mart'ta İzmir'de sandık kuracak. Mersin'de de 3 Mart'ta sandık açılmıştı. 



AA
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