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Sağlıkçılardan Başkan Şayir’e teşekkür plaketi

Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi ve hastane yönetiminden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e pandemi sürecinde sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Sağlıkçılardan Başkan Şayir'e teşekkür plaketi

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:20


Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ö.Naci Yılmaz, Hastane Yönetimi ve İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Polat, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret ettiler. 

BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR PLAKETİ 

Ziyarette, Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ö.Naci Yılmaz, Hastane Yönetimi ve İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Polat, koronavirüs ile mücadele sürecinde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibinin gösterdiği koordineli çalışma ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettiler. 

SAĞLIKÇILARIMIZLA GURUR DUYDUK 

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şayir, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Dilovası Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ve huzuru için elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalıştık. Tabi bu zorlu süreçte sağlık personelimizin canları pahasına mücadelesi hepimizi gururlandırdı. 

KURALLARA RİAYET EDEN HALKIMIZ ADINA ALIYORUM 

Fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza destek olmak insani görevimizdi. Bu süreçte bir nebze de olsa yanlarında olup destek sağlayabildiysek ne mutlu bize. Başhekimimiz, İlçe Sağlık Gurup Başkanımız ve sağlık personeli arkadaşlarımız tarafından verilen bu plaketi pandemi sürecinde kurallara riayet eden tüm halkımız adına alıyorum. Teşekkür ediyorum” dedi. 

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