banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sahiplendiği köpek için Büyükşehir'den mama istedi

Gebze Hürriyet Mahallesi’nde oturan bedensel engelli Hasan Kaya (32), evinin bulunduğu sokaktaki bir köpeği sahiplenerek bakmaya başladı. Sahiplendiği köpeğe kendi imkanları ile bakan Kaya, köpeğini yeterince besleyemediği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden temin ettikleri mamaları Kaya’nın evine kadar götürerek teslim etti.

Sahiplendiği köpek için Büyükşehir'den mama istedi

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:00

Sokaktan görüp sahiplendiği köpeği için Büyükşehir Belediyesi’nden mama desteği isteyen Hasan Kaya’nın talebi, zabıta ekipleri tarafından yerine getirildi. Kendi imkanları ile köpeğini yeteri kadar besleyemediğini fark eden Hasan Kaya, mama yardımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Alo 153” Çağrı Merkezi’ni aradı. Köpeği için talebini çağrı merkezi personeline aktaran Kaya’nın bu isteği hemen ilgili birimlere bildirildi.

 

BÜYÜKŞEHİR ZABITA MAMAYI YERİNE ULAŞTIRDI

Gelen talep sonrasında hemen harekete geçen Büyükşehir Zabıta ekipleri, mama temini için Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne gitti. Mama paketlerini ekip aracına koyan ekipler, Hasan Kaya’nın evine giderek mamaları teslim ettiler. İstediği mamaların hızlı bir şekilde gelmesine çok mutlu olan Kaya, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Köpeğinin daha iyi beslenmesi için mama talebinin olduğunu belirten Kaya, Büyükşehir Belediyesi’ni aradığı aynı gün hızlı bir dönüş aldığını belirtti. Mamayı getiren Zabıta ekiplerine teşekkür eden Kaya, “Allah Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi’nden razı olsun, tek bir telefonla hemen mamaları getirdi” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de büyük kütüphane atılımı Kocaeli’de büyük kütüphane atılımı
Şehrin mutluluğu çocuklardan başlar Şehrin mutluluğu çocuklardan başlar
AK Parti Darıca’da Ufuk Acay güven tazeledi! AK Parti Darıca’da Ufuk Acay güven tazeledi!
Darıca’daki modern spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor Darıca’daki modern spor salonunda çalışmalar...
Kandıra'da biberiye eğitimi Kandıra'da biberiye eğitimi
“Yaramaz Notalar” çocukları neşelendirdi “Yaramaz Notalar” çocukları neşelendirdi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli’de büyük kütüphane atılımı
İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, göreve geldiği günden itibaren kütüphaneleri mercek altına...

Haberi Oku