Sahiplendiği köpek için Büyükşehir'den mama istedi

BÜYÜKŞEHİR ZABITA MAMAYI YERİNE ULAŞTIRDI
Gelen talep sonrasında hemen harekete geçen Büyükşehir Zabıta ekipleri, mama temini için Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne gitti. Mama paketlerini ekip aracına koyan ekipler, Hasan Kaya’nın evine giderek mamaları teslim ettiler. İstediği mamaların hızlı bir şekilde gelmesine çok mutlu olan Kaya, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Köpeğinin daha iyi beslenmesi için mama talebinin olduğunu belirten Kaya, Büyükşehir Belediyesi’ni aradığı aynı gün hızlı bir dönüş aldığını belirtti. Mamayı getiren Zabıta ekiplerine teşekkür eden Kaya, “Allah Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi’nden razı olsun, tek bir telefonla hemen mamaları getirdi” dedi.