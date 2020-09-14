Sahiplendiği köpek için Büyükşehir'den mama istedi

Gebze Hürriyet Mahallesi’nde oturan bedensel engelli Hasan Kaya (32), evinin bulunduğu sokaktaki bir köpeği sahiplenerek bakmaya başladı. Sahiplendiği köpeğe kendi imkanları ile bakan Kaya, köpeğini yeterince besleyemediği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden temin ettikleri mamaları Kaya’nın evine kadar götürerek teslim etti.

Sokaktan görüp sahiplendiği köpeği için Büyükşehir Belediyesi’nden mama desteği isteyen Hasan Kaya’nın talebi, zabıta ekipleri tarafından yerine getirildi. Kendi imkanları ile köpeğini yeteri kadar besleyemediğini fark eden Hasan Kaya, mama yardımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Alo 153” Çağrı Merkezi’ni aradı. Köpeği için talebini çağrı merkezi personeline aktaran Kaya’nın bu isteği hemen ilgili birimlere bildirildi.

BÜYÜKŞEHİR ZABITA MAMAYI YERİNE ULAŞTIRDI

Gelen talep sonrasında hemen harekete geçen Büyükşehir Zabıta ekipleri, mama temini için Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne gitti. Mama paketlerini ekip aracına koyan ekipler, Hasan Kaya’nın evine giderek mamaları teslim ettiler. İstediği mamaların hızlı bir şekilde gelmesine çok mutlu olan Kaya, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Köpeğinin daha iyi beslenmesi için mama talebinin olduğunu belirten Kaya, Büyükşehir Belediyesi’ni aradığı aynı gün hızlı bir dönüş aldığını belirtti. Mamayı getiren Zabıta ekiplerine teşekkür eden Kaya, “Allah Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi’nden razı olsun, tek bir telefonla hemen mamaları getirdi” dedi.





