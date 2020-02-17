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Sakaryalılar Buluştu

Dilovası Sakaryalılar Derneği yönetimi ve üyeleri hafta sonu düzenledikleri kahvaltı programında bir araya geldiler. Programa konuk olarak Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de katıldı.

Sakaryalılar Buluştu

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:23

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen kahvaltıya Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanısıra Dilovası Sakaryalılar Dernek Başkanı Ünal Sönmez, Belediye Meclis üyesi Burhan Turgut, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sait Ustaer, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

BİRLİĞİMİZİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sakaryalı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını yapan Sakaryalılar Dernek Başkanı Ünal Sönmez, "Düzenlemiş olduğumuz bu kahvaltı programımıza katılan Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik, beraberliğimizi ve dayanışmamızın en güzel örneklerinden biri olan bu buluşmalarımızda hem hemşerilerimizin sorun ve talepleri hemde yaşadığımız kentin sorunlarını tartışarak çözüm üretmek bizleri sevindiriyor. Bundan sonra ki süreçte de yine böyle güzel organizasyonlarla bir araya gelerek birliğimizi sağlamaya devam edeceğiz.”dedi.

OMUZ OMUZA YÖNETECEĞİZ

Düzenlenen programa konuk olarak katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise göreve geldikleri günden bu yana verilen sözlerin yerine getirilmesi için çalıştıklarını belirterek “Bugün burada güzel bir birliktelik görüyorum. Sakaryalı hemşerimle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Derneklerimiz birlikteliğimizin en güzelini yaşatıyorlar. Biz her zaman yöre derneklerimizin yanında olduk. Derneklerimiz hem hemşerilerinin birlik ve beraberliğini sağlarken hem de kentimizin gelişimine önemli destek veriyorlar. İnşallah bundan sonra ki süreçte de yine yöre derneklerimizle birlikte kentimizi yönetmeye devam edeceğiz.”dedi.

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