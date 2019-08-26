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Şampiyon Dilovası'ndan

Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda İlçemizi temsil eden Dilovası Belediyesi Uzakdoğu Spor Okulu öğrencisi Eyüp Can Yerlikaya 3. oldu.

Şampiyon Dilovası'ndan

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12

15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen şampiyonada ringe çıkan Eyüp Can Yerlikaya 56 kg da yarı final maçında karşılaştığı rakibini mağlup ederek 3. oldu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Eyüp Can Yerlikaya ve antrenörü Hasan Yıldızı makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Başkan Şayir, Dilovası Belediyesi Kungfu Hocası Hasan Yıldız’ı tebrik etti. Şayir "Sporun her türlüsüne elimizden geldiğince destek olmaktayız ve olacağız. Ülke genelinde İlçemizin sporda da ismini duyurmanız bizleri mutlu etmekte ve onurlandırmaktadır.  Sizlerden isteğimiz daha çok çalışıp Dilovası´nın adını başarılı bir şekilde duyurmaya devam etmenizdir. Türkiye genelinde spor müsabakalarında almış olduğunuz bu zaferler diğer sporcu arkadaşlarınıza örnek teşkil ediyor. Belediye olarak her türlü imkânı sunmaya gayret edeceğiz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum´ dedi.

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