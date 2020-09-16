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Sanayi Köprülü Kavşağı rengarenk oldu

Başiskele ilçesinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı’nda bitkilendirme ve yonga çalışması yapıldı.

Sanayi Köprülü Kavşağı rengarenk oldu

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:00

Şehir birçok noktasında ulaşıma nefes aldıracak köprülü kavşaklar inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda çevre düzenlemesi yaparak hem yeşil alan hem de görsel zenginlik oluşturuyor. Başiskele ilçesi Kullar semtinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı’nda da Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenleme çalışması yapıldı. Çevre düzenlemesi kapsamında köprülü kavşak, rengarenk yongalarla bezendi.

 

FARKLI RENKLERDE YONGALAR KULLANILDI

Çevre düzenlemesinin tamamlandığı köprülü kavşaktaki çalışmalar 6 bin 22 metrekare alanda gerçekleştirildi. Çalışma dahilinde kavşağa canlılık katacak farklı renklerde yonga ve taş kullanıldı. Yapılan çalışma ile kavşak ve çevresi estetik açıdan zenginleşti.

 

BİTKİLENDİRME YAPILDI

Yapılan çalışma kapsamında alanın yeşil bir çevreye sahip olabilmesi için çim ve bitkilendirme de gerçekleştirildi. Alana 82 adet Akuba, 132 adet Tenax, 85 adet Şimşir, 117 adet Pitosporum, 69 adet Taflan, 61 adet Açelya, 16 adet Ortanca, 288 adet ve Ateş Dikeni dikildi. Ayrıca 52 metre tel çit imalatı ve alanın her zaman yeşil kalabilmesi için otomatik sulama sistemi kuruldu.

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