"Sanayicimiz ülkemizin can damarıdır"

Pandemi döneminde bile kurallara uygun olarak her zaman hemşehrileriyle istişare içerisinde olan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Başkan Kocaman burada esnaflarla istişare ederken, istek ve talepleri dinledi.

Sanayinin yani üretimin ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Belediye Başkanı Kocaman “Sanayicimiz ülkemizin can damarı. Türem dünyayı sarsan ezberleri bozan bir pandemi vakasıyla karşı karşıyayız. Amazi tedbir, asgari kayıpla bu meseleden en çabuk şekilde kurtulmaya gayret ediyoruz. Halk sağlığını topyekün tehlikeye sokan Covid-19 maalesef ekonomi başta olmak üzere sağlık, eğitim, turizm, sosyalleşme ve psikolojik olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bunu bilerek tedbirlere sımsıkı sarılmalı ve zararlarımızı virüse karşı hep birlikte mücadele ederek en aza indirmeliyiz. Biz imkanlarımız ölçüsünde her zaman yanındayız” açıklamasında bulundu.





