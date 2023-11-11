Saniye Bencik Kangal’dan anne ve babalara tavsiyeler

Çayırova 4. Kitap Günleri, tüm hızıyla devam ediyor. Kitap günlerinin bugünkü konuğu Yazar Saniye Bencik Kangal oldu. Kangal’ın Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği söyleşiye Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Bu sene dördüncüsü gerçekleştirdiğimiz kitap günleri etkinliğimiz dolu dolu geçiyor. Vatandaşlarımızın bu etkinliğe ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün kıymetli yazarımız Saniye hanım bizlerle birlikte. Bizler şehrin inşasının yanı sıra, neslin ihyasını önemsiyoruz. Bizler Çayırova’mızda hamdolsun dördüncü fuarımızı tamamlamak üzereyiz. İki tane kitap kafe açtık. Biz eğitime çok önem veriyoruz.





EĞİTİME YATIRIM ERTELENEMEZ

Yavrularımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanması için merkeze bu işleri oturttuk ve bu işlerin yanı sıra mahalli müşterek hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Eğitime yatırım ertelenemez. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutladık. Rabbim yüzlerce yıl cumhuriyeti kutlamayı nasip etsin. Bugün de Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ü vefatının 85. yılında rahmetle andık. Cumhuriyetimizin ne kadar önemli olduğunu bugünlerde daha iyi anlıyoruz” dedi.





EN SON NE ZAMAN TOPRAĞA DOKUNDULAR

Çiftçi’den sonra kendisini dinlemeye gelen Çayırovalılara seslenen Saniye Bencik Kangal, “Çocuklarınız en son ne zaman toprakla temas etti. Ne zaman toprağa eliyle dokundu. Ben dalından domates toplamak nasıl bir şey biliyorum ama çocuğuma elmayı armudu resimli kartlardan öğretiyorum. Bu işi çözmemiz lazım dedik ve bütçemize uygun güzel bir bahçe aldık. O zamanlar zannediyordum ki sadece çocuğumuzun toprakla temasa ihtiyacı var diye düşünüyordum ancak benim de çok ihtiyacım varmış. Pandemi geldiğinde o bahçe evinde kaldık.

ESNEYENLER MUTLULUĞU YAKALAYACAK

Farklı yaşam olaylarıyla karşılaştığında, farklı düşüncelerle karşılaştığınızda esneme beceriniz yoksa kırılacaksınız. Esneyenler bu hayatta mutluluğu yakalayacaklar. Bizim çocuklarımıza kazandırmamız gereken en önemli konu esneklik. Psikolojik dayanıklılığı yüksek çocuklar yetiştirmemiz gerek. Çocukların hemen pes etmesine izin vermeyeceğiz. İmkanlarımız çerçevesinde çocuklarımızın yapmak istediği hobilere izin vermeliyiz. Çocuğunuz istediği hobiden pes etmek istediği zaman yılmamayı öğreteceksiniz. Öncelikle zorluğa biraz göğüs germen lazım dememiz lazım çocuklarımıza.





DUYGULARINI GÖRMEZDEN GELMEYİN

Günümüz çocuklarının en büyük tehlikesi aktivite zehirlenmesi. Çocuk evini de özlüyor, çocuğunuzu aktiviteyle zehirlememeniz gerek. Çocukların duygularını da görmezden gelmeyin. Çocuğunuz bir ders sevmiyorsa ona zorla dersi sevdirmek değil, onu anlayarak yeterince öğrenmesi gerektiğini göstermemiz gerek. Çocuğunuza sarıldığınızda çocuğun bedeni oksitosin hormonu salgılıyor. Bu hormon da bağlanma hormonu. Çocuk bu hormon sayesinde ben sağlam yerdeyim, bana burada bir şey olmaz diyor. Bir de endorfin hormonu salgılıyor. Endorfin hormonunun da ağrı kesici özelliği var. Fiziksel ve duygusal acı süreçlerinde sarılmak gerçekten bir ilaç.

EN BÜYÜK MODELLERİ BİZİZ

Çocuklarımızın en büyük modeli biziz. Sizinle büyüyen sizin gibi olacak. Sen duygularını nasıl ifade ediyorsun, sen ne kadar tablet ve telefonla vakit geçiriyorsun, sen ne kadar kitap okuyorsun. Çocuklar önce sana bakarak, sonra geleceğini şekillendirecek. Çocuklarımıza sorun gözlükleriyle bakıp, sorun arıyoruz. Çocuklar kriz davranışları gerçekleştirdiğinde bize bir mesaj veriyor ve sizden fırsat bekliyor ama siz hiç bunun gelişimsel bir basamak olduğunu düşünemiyoruz. Fırlatmayı mı öğrendi gidip deniz kenarına taş atın. Yırtmayı öğrendiğinde yırtabileceği bir materyal vereceksiniz.

KIYAS CÜMLELERİNDEN VAZGEÇİN

Çocuklar kendi gelişimlerinin normalinde ilerliyor ama biz çocuğumuza sorun etiketi vurmak gibi kolay gibi yöntemi seçiyoruz. Çocuklarımızın tenlerine gösterdiğimiz özeni, ruhlarına göstermiyoruz. Lütfen çocuklarınızı etiketlemeyin. Bir çocuk asla fazla sevgiden şımarık olmaz. Kıyas yapmaktan ve kıyas cümlelerinden de vazgeçelim. Kıyas cümleleri aile içerisindeki aidiyet yapısını zedeleyebiliyor. Kendi doğrularımızın peşinde, doğru adımlarla ilerlemeliyiz. Çocuklarımızın ayağına taş değmesin, hiç hata yapmasınlar istiyoruz ama kendinize bir bakın başarılarınızdan fazlasını hatalarınızdan öğrendiniz. Düşmeyi öğrenmeyen, kalkmayı öğrenmeyecek hiçbir zaman. Çocuklarınızın ayağına biraz taş değsin. Mutlu çocuk olsun derken, belki de geleceklerini ellerinden alıyoruz. Çocuklarımız biraz da mutsuzlukla mücadele edebilmeyi öğrensin. Mutluluğu tam olarak yaşamıyoruz, hatırlıyoruz. Siz çocuklarınıza yürekten sevmeye, emek vermeye, elinizden geldiğince doğru hareket etmeye devam edin” ifadelerini kullandı. Kangal’a günün anısına Başkan Çiftçi plaket takdim ederken, söyleşi sonunda Kangal, Çayırovalı sevenlerinin kitaplarını imzaladı.