Saraçoğlu Cumhuriyetin 100. yılında Darıcalılarla buluştu

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl etkinliklerini Darıca 15 Temmuz Stadı’nda düzenlenen programa katılan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu “Sizlerden tek şeyim yıllardır uğruna mücadele ettiğim tohumlarınıza sahip çıkınız. Tohum insanın geçmişinden geleceğine bağlayıcı yegane faktördür” dedi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri Darıca’da törenle kutlandı Darıca Stadı’nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Televizyonlarda “Sağlıklı Yaşam” programıyla tanınan Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevi de yapmış olan İbrahim Saraçoğlu gençlere tarihi tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Saraçoğlu “Kutlu günde cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatatürk’ün şehadetlerinde hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerden tek şeyim yıllardır uğruna mücadele ettiğim tohumlarınıza sahip çıkınız. Tohum insanın geçmişinden geleceğine bağlayıcı yegane faktördür. Bunun için hepinizin gayretine ihtiyacımız var. Bir şeyin daha bilinmesini istiyorum. Anadolu toprakları bizim huzurumuzdur. Bakınız, yüce kitapta Allah bize diyor ki ‘sizi muhatap aldığım bir kitap getirdim. Açıp, okumaz mısınız? Ve sonunda söylediği şey şudur: emrin birini oluşturur. ‘Evinize gittiğinizde lütfen açıp okuyunuz. Enbiya suresi 13. Ayet : Terk etmeyin, kaçıp gitmeyin . Size ibret verdiğimiz yurtlarınıza okuyun. İşte bu nimetlerin ilk başında gelen bizim tohumlarımız genetik kaynaklarımız ve biyolojik çeşitliliğimizdir.”

(ÜMİT

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