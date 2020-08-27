Sarıtoprak, taksiciler için alarma geçti

CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak’a Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser

Alaca’ya ziyaretinde; CHP Darıca Belediye Meclis üyeleri Aydın Işık, Ayhan Şen, Tuncer

Saltaş, Mustafa Yılmaz, Erol Ada ve Selim Özcan eşlik etti. Meclis üyeleri Darıcalı taksici

esnaf ziyaretlerinde taksicilerin ortak derdi olan korsan taksiler hakkında görüş alışverişinde

bulundu. Ziyarette Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Alaca’ya korsan taksilerin plakalarını

veren Özkan Sarıtoprak konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Meclis üyeleri olarak devamlı

vatandaşımızla iç içeyiz. Pandemi sürecinde dahi onlardan kopmadan iletişimimizi devam

ettirdik.





TÜM TAKSİCİLER DERTLİ

Taksici esnaflarımızın isteği üzerine Darıca’daki taksi duraklarını ziyaret etmiştik. Tüm

taksici esnafımızın ortak derdi; korsan taksi. Suriyeliler dahil başka illerden gelen taksicilerin

bile Darıca’da korsan taksicilik yaptığını esnafımız bizlere anlattı. Taksici esnafımız bu

durumdan çok muzdarip ve mağdur. Dertlerini sizlere iletmemizi istediler. İnanıyoruz ki sizler

elinizden gelen her türlü desteği taksici esnafımıza vereceksiniz.”





İŞLEM YAPMAK ZOR

Sarıtoprak’ın korsan taksi bilgilendirmesinin ardından Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser

Alaca konu hakkında bilgi vererek şunları söyledi; “Taksiciler bu konuyla alakalı daha önce

herhangi bir bildirimde bulunmamışlardı. Ancak siz plakalarını verdiniz. Bu plakaları haber

merkezimize vereceğiz ve konunun takipçisi olacağız. Haklarında korsan taksi şikayeti

olduğunu bildirecek, gerekli önlemleri alacağız. Korsan taksi hakkında ne yazık ki resmi bir

işlem yapmak çok zor. Çünkü korsan taksiye binen müşteri, onu korsan olduğunu bilerek

taksiye biniyor.





ARAÇLARI TAKİBE ALACAĞIZ

Ayrıca korsan taksiciler dinlemeye takılmamak için görüşmelerini internet üzerinden yapıyor.

Korsan taksi hakkında işlem yapabilmemiz için içindeki müşterinin de ‘Ben müşteriyim’

demesi gerekiyor. Ne yazık ki müşteri hem kendine hem de taksiciye ceza kesileceğini bildiği

için ‘Ben müşteriyim’ demiyor. Hal böyle olunca biz de işlem yapamıyoruz. Ama elimizde

artık plakalar var. Bu konuda baskıcı olarak araçları takibe alacağız.” Müdür Alaca, ziyaretten

duyduğu memnuniyeti dile getirerek meclis üyelerine teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra