Sarıtoprak, taksiciler için alarma geçti

CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak’a Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser
Alaca’ya ziyaretinde; CHP Darıca Belediye Meclis üyeleri Aydın Işık, Ayhan Şen, Tuncer
Saltaş, Mustafa Yılmaz, Erol Ada ve Selim Özcan eşlik etti. Meclis üyeleri Darıcalı taksici
esnaf ziyaretlerinde taksicilerin ortak derdi olan korsan taksiler hakkında görüş alışverişinde
bulundu. Ziyarette Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Alaca’ya korsan taksilerin plakalarını
veren Özkan Sarıtoprak konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Meclis üyeleri olarak devamlı
vatandaşımızla iç içeyiz. Pandemi sürecinde dahi onlardan kopmadan iletişimimizi devam
ettirdik.
TÜM TAKSİCİLER DERTLİ
Taksici esnaflarımızın isteği üzerine Darıca’daki taksi duraklarını ziyaret etmiştik. Tüm
taksici esnafımızın ortak derdi; korsan taksi. Suriyeliler dahil başka illerden gelen taksicilerin
bile Darıca’da korsan taksicilik yaptığını esnafımız bizlere anlattı. Taksici esnafımız bu
durumdan çok muzdarip ve mağdur. Dertlerini sizlere iletmemizi istediler. İnanıyoruz ki sizler
elinizden gelen her türlü desteği taksici esnafımıza vereceksiniz.”
İŞLEM YAPMAK ZOR
Sarıtoprak’ın korsan taksi bilgilendirmesinin ardından Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser
Alaca konu hakkında bilgi vererek şunları söyledi; “Taksiciler bu konuyla alakalı daha önce
herhangi bir bildirimde bulunmamışlardı. Ancak siz plakalarını verdiniz. Bu plakaları haber
merkezimize vereceğiz ve konunun takipçisi olacağız. Haklarında korsan taksi şikayeti
olduğunu bildirecek, gerekli önlemleri alacağız. Korsan taksi hakkında ne yazık ki resmi bir
işlem yapmak çok zor. Çünkü korsan taksiye binen müşteri, onu korsan olduğunu bilerek
taksiye biniyor.
ARAÇLARI TAKİBE ALACAĞIZ
Ayrıca korsan taksiciler dinlemeye takılmamak için görüşmelerini internet üzerinden yapıyor.
Korsan taksi hakkında işlem yapabilmemiz için içindeki müşterinin de ‘Ben müşteriyim’
demesi gerekiyor. Ne yazık ki müşteri hem kendine hem de taksiciye ceza kesileceğini bildiği
için ‘Ben müşteriyim’ demiyor. Hal böyle olunca biz de işlem yapamıyoruz. Ama elimizde
artık plakalar var. Bu konuda baskıcı olarak araçları takibe alacağız.” Müdür Alaca, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek meclis üyelerine teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra
fotoğrafı ile son buldu.