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Şayir, İlçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sabahın erken saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Şayir, İlçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz

28 Haziran 2019 Cuma 09:52

'Gönül belediyeciliği' ile yeni çalışma modeline hız kazandıran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sabahın erken saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların şikâyet ve problemlerini dinledi. Mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Şayir, sorun ve talepleri yerinde tespit ederek, yapacakları çalışmalara ilişkin vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

VATANDAŞLARIMIZLA ŞEHRİMİZİ GELECEK ON YILLARA HAZIRLIYORUZ

Halk ile diyalogun önemine vurgu yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Dayanışmanın en güzel örneğini teşkil eden esnaflarımızı ziyaret ederek, muhabbetlerine ortak olduk.  Onlara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledik. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla da hasbihal ederek gönüllerini kazandık. Biz şehrimizi gelecek on yıllara hazırlarken, prensip olarak da vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Attığımız her adımı gönül birlikteliğiyle atıyoruz. Bu şehir hepimizin ortak sevdası ve ortak paydasıdır. Bu şehre güçlü kardeşlik bağlarıyla, gönül gönüle hizmet sözümüz var. Gönül ve güç birlikteliğiyle İlçemizi kalkındırarak tam anlamıyla cazibe merkezi haline getireceğiz.” dedi.

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