Eylül ayı meclisi öncesi gündemi değerlendiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Muharrem ayındayız kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem ayı nedeniyle oruç tutanların oruçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca geçtiğimiz ay Giresun’da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı ve zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda, Belediyesi olarak Kızılay ile birlikte bölgede ki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yardım malzemesi göndermeye çalıştık” dedi. Başkan Şayir, yapılan çalışmalara da değinerek önümüzdeki aylarda Bağdat Caddesi ve İstiklal Caddesi aydınlatmaları yapılarak yeni görünümüne kavuşturulacağını, Turgut Özal Mahallesi’nde hastaneye giden yolu gibi bazı ana caddelerin aydınlatmalarını bu yıl sonuna kadar bitirileceğini, sonraki yıllarda da diğer cadde ve sokakların aydınlatmalarının yapılacağını ifade etti. Hamza Şayir; Mermerciler Sanayi Sitesi, Bakanlıktan aldığı onayla OSB olduklarını açıklamıştı. Biz yine söylüyoruz. Sanayiciye karşı değiliz ama yaşadığımız kentin ve halkımızın çıkarlarını korumak zorundayız. Bu konu önemli gündemimizdir. OSB olmaları kentimizin hizmet alması noktasında önemli sorun oluşturacaktır. Belediyemiz ciddi emlak vergisi kaybı yaşayacak bu nedenle gelir kaybı da yaşamış olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak üzerimize düşen iptali ile ilgili mahkeme başvurumuzu yaptık. Ayrıca bölge milletvekillerimizin desteği ve bakanlık düzeyinde yaptığımız görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Dilovası’nın yararına bir gelişme olacaktır” dedi.

GÜNDEM MADDELERİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Gündem maddelerine geçen Başkan Şayir, gündemin 1. Maddesinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan 179 ada 52 ve 57 nolu parsellerde bulunan 1350,05 m2 arsanın takas talebi komisyona sevki oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 2. Maddesinde yer alan Orhangazi Mahallesi 16 pafta da yer alan 3868 ve 1279 parsellerin bedel tespiti yapılması ve hissedarlarına satışının yapılması oy birliği ile kabul edildi. 3. Maddesinde yer alan Diliskelesi mevki İskele ile kara bağlantı köprü projesine yönelik plan teklifi İmar komisyonuna oy birliği ile kabul edildi. 4. maddesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi PTT hizmet binası taşınmaz tahsisinin görüşülmesi ve 5. Maddesinde yer alan Tavşancıl Mahallesi PTT hizmet binası taşınmazının tahsisinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. 6. Maddesinde yer alan geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden belediye personeli Ayhan Kazak’ın adının bir sokağa verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ve gündemin 7. Maddesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi 0 ada 2408 parselde bulunan arsa, dernek binası ve müştemilatların halkın hizmetine sunulmak üzere sosyal tesis ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere kamulaştırılması veya takas talebinin görüşülmesi komisyona havale edilmesi de oy birliği ile kabul edildi.









