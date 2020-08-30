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Şayir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Şayir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 2020 Pazar 09:54

Başkan Hamza Şayir mesajda; “30 Ağustos 1922 tarihi sadece bir gün olmaktan öte bu aziz milletin neleri başarabileceğini, neleri değiştirebileceğinin bir göstergesidir. Kadın-erkek, çoluk-çocuk hep birlikte kahramanlık destanı nasıl yazılır bütün cihana gösterdiğimiz tarihtir.  Kadim milletimiz, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde vatanını, milletini, bayrağını, dinini, ezanını korumak için birlik ve beraberlik içerisinde düşmanı canı pahasına yurdumuzdan atmışlardır. Bilinmelidir ki, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun bilinciyle dün olduğu gibi bu gün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı koyabilecek güce ve kudrete sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.   30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi. 
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