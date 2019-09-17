Şayir'den Emniyet Müdürü Uğur’a Ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, geçtiğimiz hafta Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan Mesut Uğur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Geçtiğimiz ay emniyet teşkilatında yapılan değişiklikler sonrası Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Turan Güneş’in Ağrı’ya atanmasının ardından boşalan ilçe emniyet müdürlüğü görevine vekâleten atanan Mesut Uğur geçtiğimiz hafta görevine başlamıştı.

BAŞKAN ŞAYİR, BAŞARILAR DİLEDİ

Göreve başlamasının ardından ayağının tozu ile ilçede bir dizi ziyaretler yapan Emniyet Müdürü Uğur’a bugün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve belediye meclis üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine vekâleten atanan Mesut Uğur’a yeni görevinde başarılar dilerken, işbirliği içerisinde Dilovası’nın huzuru ve güvenliği için çalışacaklarını söyledi.